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Biyografi Yaman Ağırlar kimdir görev yerleri | Eskişehir İl Emniyet Müdürü kim?
Biyografi

Yaman Ağırlar kimdir görev yerleri | Eskişehir İl Emniyet Müdürü kim?

Yaman Ağırlar kariyeri | Emniyet müdürü atamaları gerçekleşti. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Yaman Ağırlar’ın da görev yeri değişti. Peki, Yaman Ağırlar kimdir? Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar hayatı

Yeniakit Publisher
2021-07-07 12:16:00 -
Yaman Ağırlar kimdir görev yerleri | Eskişehir İl Emniyet Müdürü kim?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Yaman Ağırlar kimdir?

Yaman Ağırlar 1969 Yılında Sakarya'da dünyaya geldi.  Yaman Ağırlar, 1987 yılında Polis Koleji, 1991 Yılında Polis Akademisinden mezun olarak, Ankara, Tunceli, Aksaray, Ankara illerinde çeşitli rütbelerde görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ağırlar, 18 Temmuz 2017 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi ile  Polis Başmüfettişliğine, 19 Ağustos 2017 tarihli Kararname ile Bitlis Emniyet Müdürü olarak atandı. 7 Temmuz 2021 tarihinde ise Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

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