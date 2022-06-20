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Aktüel Yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 23:13:00 -
Yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Orta Mahalle'de C.S’ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.

Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.

İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.

Vatandaşlar, itfaiye personeline teşekkür etti.

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