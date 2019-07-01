0553 313 94 23

Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında, çocukların yamaç paraşütü ile tanışması için farkındalık eğitimi yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında, çocukların yamaç paraşütü ile tanışması için farkındalık eğitimi yapıldı. Simav Havacılık Kulübü (SİMHAVK) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav Temsilciliği işbirliği ile yapılan etkinliğe 14 öğrencininkatıldığı bildirildi.


Simav Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, Simav’daki yamaç paraşütüne ilgisi olan tüm öğrencilere eğitim vermeye hazır olduklarını belirterek, yaptıkları farkındalık eğitiminden hiç bir ücret talep etmediklerini ifade etti. Akbulut,"Termal kent Simav’ın tanıtımı için yaptığımız yamaç paraşütü etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, öğrencilerimizi yamaç paraşütü ile tanıştırdık. Eynal Kaplıcalarında, iki eğitimcinin kontrolünde yamaç paraşütü hernessindeki öğrencilerimizi 2 metre yükseklikten, yaklaşık 50 metre uçurduk. 10 – 13 yaşları arasındaki 14 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimlerimize, talepleri değerlendirerek devam edeceğiz” dedi.


Yaz okulu etkinlikleri kapsamında, yamaç paraşütü ile tanışan Osmanbey Ortaokulu öğrencileri Hayrunnisa Ersoy (13) ve Furkan Enes Kıratlı (13), yamaç paraşütü ile uçmanın çok zevkli ve heyecanlı olduğunu belirterek, yamaç paraşütü pilotu adayı olduklarını ifade ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    1. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    2. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    3. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    4. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    5. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    6. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    7. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    8. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    9. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    10. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    11. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    12. Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar..
    13. Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"
    14. Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri..
    15. Binlerce İstanbullu Klasik Araç..
    16. Başkan, 1453 Toplu Konutları’nı..
    17. Juventus, Luca Pellegrini'yi transfer..
    18. Geleceğin meslekleri Yeditepe..
    19. Kene bir ölüme daha neden oldu
    20. Havalandırma boşluğuna düşen lise..
    21. Asırlık hamam çöplüğe dönüştü
    22. Radarla hız denetiminde 75 sürücüye 19..
    23. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    24. "Ergenekon" davasında karar açıklanacak
    25. TİKA, Bosna Hersek’te Mesleki Eğitim..
    26. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    27. Lider QASHQAI güçlenerek geldi
    28. Antalya’ya Haziran ayında 2 milyon 228..
    29. Okçuluk: Dünya Kupası
    30. İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler