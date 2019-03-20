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Yalovalı raketler Türkiye’nin en iyileri arasında

18-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Hakkı Başar Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Masa Tenisi ‘Yıldızlar ve Gençler En İyi 16’lar’ yarışmasında Yalovalı masa tenisi sporcuları, gençler kategorisinde isimlerini altın harflerle yazdırdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Yalovalı raketler Türkiye’nin en iyileri arasında

18-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Hakkı Başar Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Masa Tenisi ‘Yıldızlar ve Gençler En İyi 16’lar’ yarışmasında Yalovalı masa tenisi sporcuları, gençler kategorisinde isimlerini altın harflerle yazdırdı.


Milli oyuncuların olduğu Yalova Belediyespor masa tenisi oyuncuları zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Genç erkekler kategorisinde ilk 4 sporcunun Yalova Belediyespor raketlerinden oluşması, genç kızlarda ise şampiyon olunması turnuvada ilgiyi Yalova’ya çekti. Tugay Şirzat Yılmaz, Bilal Selim Tok, Ekin Bahtiyar Toprak ve Yücel Ocak, genç erkeklerde Yalova’yı başarı ile temsil ederken, genç kızlarda ise Ece Haraç’ın şampiyon olması turnuvaya damga vurdu.


Yalova Belediyespor Başkanı Resul Kocaağa, “Yalovalı ve Yalova’da yaşayan vatandaşlarımız gerçekten çok şanslı. Sporcularımız her anlamda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye Masa Tenisi’nin İstanbul’da düzenledikleri turnuvada ilimizi başarı ile temsil eden genç sporcularımız her anlamda bizi mutlu ediyor. Çok çalışıp, emeklerimizin karşılığını Yalova’ya önemli madalyalar, şampiyonluklarla getirmek en büyük hedefimiz. Bu anlamda ben başta emeği geçen antrenörlerimiz Kadri Kocacenk ve Bayram Ali Yıldız’a sporcularımız nezdinde teşekkür ediyorum. Bizim her zaman arkamızda bir çınar ağacı gibi duran Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman’a spora ve sporcuya göstermiş olduğu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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