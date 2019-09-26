İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika!İstanbul Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin arından İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da okulların bugün tatil edildiği açıklandı. Okulların tatil olmasından sonra öğrenci ve veliler 27 Eylül Cuma yarın okullar tatil edildi mi? sorusunu sormaya başladı. Peki Yalova’da yarın okullar tatil mi? Yalova’da yarın okullar tatil mi 27 Eylül Cuma. Yalova Valiliğinden son dakika okulların tatil olmasına ilişkin açıklama geldi mi?

İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası Yalova genelinde okullara bir gün ara verildi. Deprem sonrası evlerine gönderilen öğrenciler 27 Eylül Cuma yarın Yalova’da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi Yalova 2019, Yalova’da yarın okullar tatil mi son dakika haberleri merak konusu oldu. Peki yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Yalova'da yarın okullar tatil mi?

Yalova Valiliği İstanbul merkezli meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği açıklandı. Yarın içinse herhangi bir açıklama yapılmış değil. Yalova Valiliğinin yarın okulların tatil olup olmamasına ilişkin bugün akşam saatlerinde valiliklerden bir açıklama bekleniyor.