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Aktüel Yalova'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor
Aktüel

Yalova'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:45:26 -
Yalova'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, aralık ayı itibariyle kentteki toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda şehirde bulunan ve YAMİNTAŞ tarafından işletilen özel halk otobüslerinden yararlananların ellerinde bulunan ulaşım kartlarına HES Kodlarını tanımlatmaları gerektiği belirtildi.

Toplu taşıma ulaşımında kullanılan kartların kişiselleştirilmesi için HES kodlarının mutlaka kartlara tanımlatılması gerektiği uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızca kullanılan YAMİNTAŞ tarafından hizmet veren halk otobüslerine, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda HES kodsuz binilemeyecektir. Hemşehrilerimizin elinde bulunan mevcut ulaşım kartlarını HES kodu ile eşleştirmeleri gerekmektedir. 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle başlayacak olan uygulama sonrasında kartlarına kodlarını tanımlatmayan vatandaşların özel halk otobüslerine binmesi İçişleri Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda yasaklanmıştır. Ayrıca HES kodunu almış, hastalık riski taşıyan kişilerin şehir içi toplu ulaşımı kullandıklarının tespit edilmesi durumunda ise cezai işlem uygulanacaktır. Hes Kodlarını toplu taşıma ulaşım kartlarına eşleştirmek isteyen vatandaşlarımız belediyemiz www.yalova.bel.tr adresi üzerindeki HES Kodu Ulaşım Kartı butonu üzerinden kısa sürede yapabilecekler."

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