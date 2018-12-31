0553 313 94 23

Yalova'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Yalova'da 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 420 litre sahte rakı, 320 litre şarap, 125 litre sahte viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:19
Yalova'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Yalova'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi merkez ile ilçelerde bazı kişilerin ev ve iş yerlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 420 litre sahte rakı, 320 litre şarap, 125 litre sahte viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:19
  1. Yalova
  2. Sahte içki operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    1. Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
    2. Bakan Albayrak açıkladı: İndirim 3 ay..
    3. Her yıl 10 milyon ishalden ölüyor!
    4. Bisküvinin nefes borusunu tıkadığı..
    5. Yunanistan o üç kahramana vatandaşlık..
    6. KİT'lerdeki istihdam rakamları
    7. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonuna 4..
    8. Adıyaman'da yem fabrikasında korkutan..
    9. İstanbul’u yakıp kül eden patlıcan..
    10. Dolar 2018'i nasıl kapattı? İşte son..
    11. 82 yaşındaki kadın evinde düşüp öldü
    12. Safranbolu'ya yılbaşı ilgisi
    13. İran'daki eylem rejim karşıtı..
    14. Minibüs kullanan 13 yaşında çocuk..
    15. Çorum'da DAEŞ operasyonu: 5 Iraklı..
    16. KİT ve özelleştirilecek kuruluşların..
    17. Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi
    18. Yalova'da sahte içki operasyonu: 4..
    19. BM'den Husilere "Yemen'e yardımların..
    20. Bursa'da 2 ayrı olayda çatıdan düşen 2..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!