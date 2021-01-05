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Aktüel Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası
Aktüel

Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk: - "3 milyon liranın üzerinde bir rakama belediyenin 8 tapusu icra yoluyla satıldıktan sonra cari alacaklardan düşülmemesi nedeniyle belediyeye ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:41:51 -
Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarındaki arsa satışlarından zarara uğratıldığı iddiası

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinin 2017-2018 yıllarında icra yoluyla 8 gayrimenkulün satışından 3 milyon lirayı aşkın zarara uğratıldığı iddia edildi.

Makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, belediye görevlilerinin, icra yoluyla satılan gayrimenkullerle ilgili inceleme yaptığını bildirdi.

Belediyeye ait 8 taşınmazın icra yoluyla satışının 3 milyon 7 bin liraya gerçekleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Tutuk, şöyle konuştu:

"Personellerimiz, icra yoluyla satılmış olan arsalar üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, belediyeye ait 8 gayrimenkulün icra yoluyla satıldığını tespit ediyorlar. 2017 ve 2018 yıllarında icra yoluyla satılan belediyemize ait 8 gayrimenkul taşınmazın, satıldıktan sonra müteahhitlerin alacağından düşülmediğini tespit ettiler. 3 milyon liranın üzerinde bir rakama belediyenin 8 tapusu icra yoluyla satıldıktan sonra cari alacaklardan düşülmemesi nedeniyle belediyeye ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş. Belediyeden cari alacakların düşülmemesi bizim 2,5-3 yıldır müteahhide mükerrer ödeme yapmamıza ve kamu zararına sebep olmuştur."

Belediyenin 3 yıldır bu alacaklara icra, dosya masrafları ve faiz ödediğini anlatan Tutuk, tespit sonrası bu miktarın söz konusu müteahhitlerin cari alacaklarından düşüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını dile getiren Tutuk, icra yoluyla satılan 100'e yakın gayrimenkulle ilgili incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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