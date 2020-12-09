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Aktüel Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili yargılamaya devam edildi
Aktüel

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili yargılamaya devam edildi

16'sı tutuklu, 34 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan 11'i daha tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:26:18 -
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasıyla ilgili yargılamaya devam edildi

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, 16'sı tutuklu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 15 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 17 tutuksuz sanık katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ayrı salonda yapılan duruşma, müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla başladı. Ardından söz alan tutuksuz sanıklar, olayla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Heyet, Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıklara söz verdi. Dijital materyallerin incelenmesinin ardından oluşturulan raporda sanıklar arasındaki mesajları okuyan mahkeme başkanı, bu konuda sanıkları dinledi.

Söz alan Salman'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmalara katılma zorunluluğu ile yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Halit Güleç, Reşat E, Bekir B, Ş.R.K. ve B.T'nin tutukluluk halinin devamına, 11 kişinin tahliyesine karar verdi.

Sanık avukatlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müvekkillerinin duruşmalara katılmamaları talebini kabul eden heyet, duruşmayı erteledi.

- Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

4 Eylül'de ilk duruşmada ise 2 kişinin tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 16'ya düşmüş, mahkeme, Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

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