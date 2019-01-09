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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şanlıurfa'da İbrahim Kılıç isimli vatandaş, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şanlıurfa’da, İbrahim Kılıç (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim Kılıç’tan 3 gündür haber alamayan komşuları evin kapısını çaldı. Yanıt alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Kılıç'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
  1. Şanlıurfa
  2. Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
  3. İbrahim Kılıç

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