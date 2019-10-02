Yalçın Akdoğan'a yeni görev! AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a danışman olarak görevlendirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı. Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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