Yalan haberlere önlem! İmamoğlu'nun DEM'lenmiş trollerine göz açtırılmayacak!

Vatandaşlar Yerel Seçim için sandık başına geçerken USOM kesintisiz haberleşme altyapısı için teyakkuzda olacak. Öte yandan olası seçim provokasyonlarına karşın önlemler alınıyor. İmamoğlu'nun troll ordusunun yalanları radara yakalanacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kasırga ile yalan haber ve bilgi tespitine ilişkin çalışmalar anlık yapılacak. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşme sağladı.

Bugün gerçekleşecek yerel seçimlerde haberleşme altyapısının kesintisiz olarak sürmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekipleri gün boyu teyakkuz halinde beklemede olacak. Ayrıca bugün yapılacak seçim provokasyonlarına karşın önlemler alınıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kasırga ile yalan haber ve bilgi tespitine ilişkin çalışmalar anlık olrak takip edilecek.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI EKİPLERİN YAKIN TAKİBİNDE

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Kasırga siber tehdit bertaraf altyapısı seçim günü kötü niyetli hackerlara karşı sistemi koruyacağı gibi sosyal medya platformları da yetkililerinin yakın takibinde olacak. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşme sağladı.

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ÜÇ BİRİM BİRLİKTE ORTAK GÖREV HALİNDE

Seçimlerin yapılacağı bugün haberleşmenin kesintisiz sağlanması ve siber saldırılarla mücadelede USOM, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı siber suçlarla mücadele birimleri ortak görev alacak.

3 BÜYÜK OPERATÖRLE KIRMIZI HAT

BTK binası içerisinde bulunan USOM merkezde siber suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerini yürütecek olan birimler, 3 büyük operatörün temsilcileri ile de sürekli olarak video konferans yoluyla irtibat halinde olacak.

ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLECEK

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bilgi ve bilişim daireleri seçim gecesi özel ekipler görevlendirecek. Ayrıca kamuda görevli siber güvenlik uzmanlarının da listelerinin güncellendiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA MANİPÜLASYONLARINA ÖNLEM

Haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyon yapmaya yönelik içeriklerin olabileceği ihtimaline karşı da bu platformlar titizlikle incelenecek.

YALAN HABERLERİ YAYAN KİŞİLER TESPİT EDİLECEK

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube tarafından Türkiye masası kurulacak. Seçime özel her bir platformla kriz hatları kurularak, yalan içerik yayan kişilerin tespiti hızlandırılacak.

SEÇSİS'TE GÖREVLİ PERSONEL SAYISI ARTACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) altyapısını oluşturan Seçim Bilişim Sistemi'nde (SEÇSİS) görev alacak personel sayısı da iki katına çıkarılacak. YSK'da SEÇSİS sisteminin kurulu olduğu alan dışarıdan her türlü müdahaleye karşı da güvenli hale getirilirken, cihazların çevresi olası bir saldırıya karşı zırhla güvenlik altına alındı.

7/24 GÖREVDE OLACAKLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi.