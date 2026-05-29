Yakınları her yerde aradı! 53 yaşındaki kadın ölü bulundu
Ardahan Göle'de sabah saatlerinde dereye gittiği görülen 53 yaşındaki H.K.’den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının aradığı kadın, ekiplerin çalışması sonucu derede ölü bulundu.
Ardahan’ın Göle ilçesinde sabahın erken saatlerinde evinden ayrılan 53 yaşındaki H.K.’den acı haber geldi.
Gedik köyünde yaşayan H.K.'nin (53) sabahın erken saatlerinde dereye gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edince arama başladı. Yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Derede H.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.