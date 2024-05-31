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Gündem Yakalanınca başörtüsünü çıkardı! Betül Yaşar, yurt dışına kaçarken yakalandı
Gündem

Yakalanınca başörtüsünü çıkardı! Betül Yaşar, yurt dışına kaçarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 13:58:00 -
Yakalanınca başörtüsünü çıkardı! Betül Yaşar, yurt dışına kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelinin, havalimanına tanınmamak için başörtüsüyle geldiği, gözaltı işleminin ardından başörtüsünü çıkardığı görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksel Yaşar adına hazırlanmış pasaportu Bosna Hersek'e gitmek için polis memurlarına gösteren bir kişiden şüphelenip inceleme yaptı.

Parmak izi incelemesinde şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan eski HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu tespit edildi.

Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı, polislere verdiği pasaportun ise kardeşinin bilgilerine göre hazırlandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Yaşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, havalimanına tanınmamak için başörtüsüyle geldiği, gözaltı işleminin ardından başörtüsünü çıkardığı görüldü.
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Yorumlar

Siyonist bolucu, kaoscu, casus, etki-algi-propaganda-provokasyon ajani isbirlikci katil orgutlere nefes aldormayan tum gorevlilerden Allah razi olsunr

.......

Mehmedim

Terör örgütü mensubu, destekçisi, sempatizanı her kim ise her ne ise tamamını Allah kahreylesin. Yok olurlar İnşallah..
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