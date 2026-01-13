  • İSTANBUL
Yerel Yakalanan şahsın 154 kaydı çıktı
Yerel

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kütahya'da polis ekipleri 154 suçtan 543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Kütahya polisi, 154 suç kaydından toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Antalya'da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü D.E'nin (36), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonda, 147 "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", 3 "nitelikli dolandırıcılık", 2 "mühür bozma" ve 2 "basit yaralama" suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

