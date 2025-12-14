Yakakent OSB ile Samsun’da büyük atılım

Samsun’un Karadeniz’e açılan kapılarından Yakakent, su ürünleri alanında bölgesel değil ulusal ölçekte bir merkez olma yolunda ilerliyor. Samsun Valiliği, Yakakent’te kurulacak olan Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve ilçenin su ürünleri potansiyeline ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Karadeniz’in incisi Samsun’un su ürünleri sektöründeki gücünün bu yatırımla birlikte zirveye taşınacağı vurgulanan açıklamada, "Su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılmasına, verimliliğin yükseltilmesine ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak olan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB, 17,5 hektarlık alanda kurulmuştur. OSB sınırları içerisinde yer alan Asmapınar Mahallesi tapusuna kayıtlı taşınmazların bir kısmını oluşturan 85 bin 733 metrekarelik alanın kamulaştırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kamu Yararı Kararı’ alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olup çalışmalar devam etmektedir. OSB’nin imar planı yapım süreci de sürmektedir" denildi.

Potansiyel yükseliyor

Açıklamada, Yakakent’in her geçen yıl büyüyen su ürünleri potansiyeline dikkat çekilerek, "Yakakent Balıkçı Barınağı’nda 12 metrenin üzerinde 40 adet (5 gırgır, 35 trol ve orta su trolü), 12 metrenin altında 32 adet olmak üzere toplam 72 ruhsatlı balıkçı gemisi bulunmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve aynı barınağı kullanan 12 firmaya ait 54 gemi bulunmaktadır; hasat döneminde sayı 60’a yükselmektedir. Barınak, bölgede yetiştiricilik yapan 12 tesis ile Sinop/Gerze’den 7 firmanın gemilerine lojistik destek vermektedir. Yakakent Balıkçı Barınağı amatör balıkçılık açısından da cazibe noktası olup tekne sayısı 40 civarında, av sezonunda 60-80’e çıkmaktadır. Avcılık ve yetiştiriciliğin yoğun olduğu 1 Eylül – 15 Nisan döneminde günlük 200 gemi, tüm lojistik ihtiyaçlarını barınaktan karşılamaktadır. İlçede hâlihazırda 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup yıllık üretim kapasitesi 23 bin tondur. Sinop bölgesinden nakledilen 3 yeni tesisle birlikte kapasiteye 9 bin ton/yıl eklenmiştir. 2024 yılı yetiştiricilik miktarı; 7 bin 350 ton alabalık ve Türk Somonu bin 770 ton levrek yetiştirilmiştir. 2025 yılında bu rakamların artırılması öngörülmektedir. 2024 yılı avcılık miktarı ise hamsi ve çaça başta olmak üzere çeşitli türlerle birlikte 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yakakent ilçemizde 2 adet özel sektöre ait balık unu ve yağı fabrikası bulunmaktadır. Bu tesislerde üretilen ürünlerin büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. Bir kısmı ise bölgedeki balık yetiştiriciliği yapan tesislerin yem hammaddesini karşılamaktadır. Bu tesisler ilçede istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.