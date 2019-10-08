Yahudiler Halillurrahman Camii'ni işgal edip ayin yaptı! Yahudilerce kutsal kabul edilen Yom Kippur Katan (Küçük Kefaret Günü) Bayramı bahanesiyle El-Halil kentindeki Halilurrahman Camii'ni işgal ederek kirleten Siyonist Yahudiler ayin yaptı.

Peygamberlerin kabrinin bulunduğu Halilurrahman Camii'nde Yahudiler Yom Kippur Katan (Küçük Kefaret Günü) Bayramı bahanesiyle ayin yaptı. Müslümanlar için kutsal mekanlar arasında bulunan Halilurrahman Camii'nde Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Sare ve Hz. Refika'nın kabirleri bulunuyor. 25 Şubat 1994 tarihinde ABD vatandaşı radikal Yahudi Barush Goldstien adındaki bir teröristin 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralandığı katliam sonrası kapatılan cami, daha sonra Sinagog'a çevrildi. Üçte ikilik kısmı Sinagog'a çevrilen camide Müslümanlara tahsis edilen üçte birlik kısımda ise 300 kişi ibadet edebiliyor. Ayrıca işgalci İsrail, camiye Müslümanların girişine zorluk çıkarıyor.

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