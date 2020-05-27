  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir’de uzun süredir yağmura hasret kalan çiftçi, öğle saatlerinde başlayan yağmur ile adeta bayram sevinci yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:02:41 -
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir’de uzun süredir yağmura hasret kalan çiftçi, öğle saatlerinde başlayan yağmur ile adeta bayram sevinci yaşadı.


Eskişehir’de etkili olan sağanak yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçen haftanın kurak geçmesiyle bazı ürünler yanma aşamasına gelirken, yağış ile mahsuller can suyuna kavuştu.


"Beklenen yağmur geldi"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağmurla birlikte ürünlerin kendine geleceğini söyledi. Buluşan, "Aşırı sıcaklardan dolayı kuru tarım alanlarındaki ürünlerimizde sıkıntı vardı ama beklenen yağmur geldi. Çok şükür mevlam neylerse güzel eyler. 2020 üretim sezonumuzda ürünlerimiz iyi ama mayıs ayının ortalarında yaşanan aşırı sıcaklar ürünlerimizi etkilemişti. Son 3 gündür yağan sağanak yağmur çok güzel. Arife günü etkili olan kırağı ve don üreticimizi üzdü ama herşeye rağmen yağan yağmur şimdilik yeterli. Mevlam afatlardan korusun, bol ve bereketli bir sezon olur inşallah"diye konuştu.


Diğer yandan meteorolojik verilere göre yağmurun hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı