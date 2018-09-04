Yağlı tohumları mutlaka tüketin!

Eğer hem beslenmek, hem de sağlığınıza yatırım yapmak istiyorsanız ceviz, fındık, badem fark etmez, makul miktarda olmak şartıyla yağlı tohumlardan mutlaka faydalanmalısınız. Tahıl ve baklagiller ise vazgeçilemez besin depomuzdur. Buğdayından tutun, kuru fasulye ve mercimeğine kadar; tahıl olmazsa olmazlarımızdandır.

Fındıkta bol bulunan maddelerden biri de magnezyum. Magnezyum kalp dostu bir mineral. Kalp ritminin bozulmasını önlüyor. Ayrıca kan basıncını dengelemede de yardımcı oluyor. Kasları gevşettiği, sinir sistemini sakinleştirdiği için uykuyu da iyileştiriyor. Ayrıca yorgunluk ile mücadelede de etkili bir mineral.

Bitmedi: Migren ve benzeri stresle ilgili baş ağrılarının azaltılmasında da faydalı olabiliyor.

FOLİK ASİT DEPOSU

Fındığı kalp ve beyin dostu yapan özelliklerden biri de folik asitten zengin olması. Folik asit hücre çekirdeğinin olgunlaşması için elzem olan bir vitamin. Kanseri önlemede, hafızayı desteklemekte, kalp krizi ve felçleri engellemekte faydaları var.

Cevizdeki fosfor ve kalsiyum zihni yorgunluğu giderir, kemik ve dişleri güçlendirir. Ceviz potasyum ve demir açısından, oldukça zengin bir besin maddesidir. Bal ile karıştırılıp tüketildiğinde soğuk almış mideye iyi gelir. Damar sertliğini önler. Enerji sağlar. Şeker hastaları için hayati önemi olan insülini artırır. Verem mikrobuna karşı korur. Ceviz yağı, mide ve bağırsakları temizleyerek, yumuşak kalmalarını sağlar. Aromatik kokulu yaprakları kabızlığa, iştahsızlığa, kan temizlenmesine ve hazımsızlığa karşı yararlıdır. Ciğere, mideye kuvvet verip ağız kokusunu da giderir.

Nohutun ABD'li uzmanların hazırladığı en yararlı besinler listesinde özel bir yeri var. Kanı temizleme özelliği eşsiz olarak niteleniyor. Özellikle çocuk astımlarında önemli etkileri var. Vücuda kuvvet veriyor. İştah açıyor. Bağırsakları yumuşatıcı ve idrar söktürücü.. Anne sütünü çoğaltan besinlerdendir. Östrojen hormonunu dengeler. Menopoza karşı faydalıdır. Öksürüğü keser. Damar tıkanıklığını giderir. Nohut göğüs kanserine karşı da koruyucudur.

Listemizdeki yiyeceklerden biri de yeşil mercimek. Yeşil mercimek anne sütünü artırıyor, kan yapıyor.

Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Gözlere de yararlıdır. Enerji verir ve yorgunluğu giderir. Kansızlara faydalıdır. Kalp ve damar hastalıkları ile şeker hastalığından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve kabızlığı giderir.

Yeşil mercimeğin suyu bile çok faydalıdır. Kaynatıp o suyu içerseniz kas ağrılarından kurtulabilirsiniz.



Kuru fasulyeye halkımızın rağbeti boşuna değil: kalp damar hastalıklarının düşmanı “kuru”!. Şekere iyi geliyor. Dahası ete eşdeğer besin.

Hayvansal olmayan proteini ve lifli yapısı ile kırmızı etten bir eksiği bulunmayan kuru fasulye, kemik yapısının güçlenmesine de yardımcı oluyor. Sinirleri de kuvvetlendirir. Şekere iyi gelir. Romatizma, siyatik ve böbrek rahatsızlıklarına karşı ilaç etkisi vardır. Kalp ve damar tıkanıklığını önler.

Maalesef kuru fasulye gaz yapması ile de meşhurdur. Bunun önüne geçmenin bir püf noktası var. Baklagillerin gaz yapmasının önüne ıslatmayla geçilir. Onun için kuru fasulye bir gün suda bekletildikten sonra pişirilmeli.