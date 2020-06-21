Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi
Yağlı sirkeli biber turşusu nasıl yapılır? Kahvaltıda dahi yiyebileceğiniz, kırmızı veya yeşil biberle yapabileceğiniz enfes bir turşu tarifini sizler için derledik. Yağlı turşu çeşitlerini ya da haşlanmış sirkeli turşu arayanlar bu tarife bayılacaklar. İlk kez deneyecek olanların bile tam tutturacağı tarif, haberimizin detayında yer alıyor. İşte merak edilen yağlı sirkeli biber turşusu tarifi...
Dilerseniz bu tarifi, aynı oranlarda kırmızı biberle de deneyebilirsiniz. Daha lezzetli olması açısından, maydanoz ve dereotunu ekleyebilir ya da servis esnasında yanına koyabilirsiniz.
Malzemeler
- Yarım kilo sivri biber
- 7 diş sarımsak
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 çay bardağı üzüm sirkesi
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- Maydanoz (isteğe bağlı)
- Dereotu (isteğe bağlı)
Öncelikle biberleri temizleyip, yeterlli büyüklükte parçalara ayırın.
Geniş bir tencere içerisine sirke, su ve yağı alıp, su kaynadığında içerisine biberleri ilave edin. Ardından sarımsakları da üzerine ekleyin.
Biberlerin rengi döndükten sonra, kırmızı biber, tuz, maydanoz ve dereotunu ilave edip hemen ocaktan alın.
Malzemelerin çok pişmemesine özen gösterin.
Şimdiden afiyet olsun...
Kadın - Aile
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