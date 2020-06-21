  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi

Yağlı sirkeli biber turşusu nasıl yapılır? Kahvaltıda dahi yiyebileceğiniz, kırmızı veya yeşil biberle yapabileceğiniz enfes bir turşu tarifini sizler için derledik. Yağlı turşu çeşitlerini ya da haşlanmış sirkeli turşu arayanlar bu tarife bayılacaklar. İlk kez deneyecek olanların bile tam tutturacağı tarif, haberimizin detayında yer alıyor. İşte merak edilen yağlı sirkeli biber turşusu tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:15:00 -
Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi

Dilerseniz bu tarifi, aynı oranlarda kırmızı biberle de deneyebilirsiniz. Daha lezzetli olması açısından, maydanoz ve dereotunu ekleyebilir ya da servis esnasında yanına koyabilirsiniz.

Malzemeler

  • Yarım kilo sivri biber
  • 7 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı üzüm sirkesi
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Maydanoz (isteğe bağlı)
  • Dereotu (isteğe bağlı)

Öncelikle biberleri temizleyip, yeterlli büyüklükte parçalara ayırın. 

Geniş bir tencere içerisine sirke, su ve yağı alıp, su kaynadığında içerisine biberleri ilave edin. Ardından sarımsakları da üzerine ekleyin.

Biberlerin rengi döndükten sonra, kırmızı biber, tuz, maydanoz ve dereotunu ilave edip hemen ocaktan alın. 

Malzemelerin çok pişmemesine özen gösterin.

Şimdiden afiyet olsun...

5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?
5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Kadın - Aile

5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi | Tarhana nasıl yapılır?
Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi | Tarhana nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi | Tarhana nasıl yapılır?

Rengi kokusu ve şeffaf dokusuyla en özeli: Kızılcık reçeli
Rengi kokusu ve şeffaf dokusuyla en özeli: Kızılcık reçeli

Kadın - Aile

Rengi kokusu ve şeffaf dokusuyla en özeli: Kızılcık reçeli

Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi
Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

Kadın - Aile

Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?
Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?

Kadın - Aile

Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?

Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?
Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?
Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?
Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?

Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır?
Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır?

Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı
Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı

Kadın - Aile

Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı