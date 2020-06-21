Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi

Dilerseniz bu tarifi, aynı oranlarda kırmızı biberle de deneyebilirsiniz. Daha lezzetli olması açısından, maydanoz ve dereotunu ekleyebilir ya da servis esnasında yanına koyabilirsiniz.

Malzemeler

Yarım kilo sivri biber

7 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Maydanoz (isteğe bağlı)

Dereotu (isteğe bağlı)

Öncelikle biberleri temizleyip, yeterlli büyüklükte parçalara ayırın.

Geniş bir tencere içerisine sirke, su ve yağı alıp, su kaynadığında içerisine biberleri ilave edin. Ardından sarımsakları da üzerine ekleyin.

Biberlerin rengi döndükten sonra, kırmızı biber, tuz, maydanoz ve dereotunu ilave edip hemen ocaktan alın.

Malzemelerin çok pişmemesine özen gösterin.

Şimdiden afiyet olsun...