Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Yağlı mor lahana turşusu tarifini sizler için derledik. Oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli olan bu turşuyu mutlaka denemelisiniz. Peki ama mor lahana turşusu nasıl yapılır? Bazı yörelerde kırmızı lahana turşusu olarak da anılan yağlı mor lahana turşusunun malzemeleri nelerdir? İşte cevabı ve mor lahana turşusu tarifi....