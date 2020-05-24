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Kadın - Aile

Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Yağlı mor lahana turşusu tarifini sizler için derledik. Oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli olan bu turşuyu mutlaka denemelisiniz. Peki ama mor lahana turşusu nasıl yapılır? Bazı yörelerde kırmızı lahana turşusu olarak da anılan yağlı mor lahana turşusunun malzemeleri nelerdir? İşte cevabı ve mor lahana turşusu tarifi....

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:43:00 -
Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Tadı ve kokusuyla farklı bir lezzete sahip olan ve sevilerek tüketilen mor lahana tuşusu yapımını detaylı bir şekilde derledik. 

Malzemeler

  • 1 orta boy mor lahana
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı sirke
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Öncelikle lahanaları ince ince dilimleyin.

Ardından tuz ile ovarak 1-2 saat boyunca dinlenmesini sağlayın.

Dinlenme işleminin ardından lahanaları kavanozlara pay edin ve üzerine limon tuzu, zeytinyağı, sirke ve suyu ilave edip, kapağını kapatarak hafifçe çalkalayın.

Güneş görmeyen bir alanda ortalama 4 gün rengi değişene kadar bekletin.

Açtıktan sonra dolapta muhafaza edin. 

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