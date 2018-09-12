Yağlı ciltlere bakım nasıl yapılır?

Birçok insan yağlı cildinden şikayet etmektedir. Çevresel ve genetik faktörlere bağlı bir durum olan yağlı cilt çoğu zaman sivilce sorunları ve siyah noktalara neden olabilmektedir. Bunların yanı sıra cildin nem dengesi de bozulacağı için erken yaşlanmaya kadar varabilecek sonuçlar da görebilirsiniz. Ancak doğru cilt bakımı ve temizlenmesi ile yağlı cilt problemi azaltılabilir. Önemli olan nokta ise ürünlerin güvenilir ve doğru tipte ürünler olmasının yanında düzenli olarak kullanılmasıdır.

CİLT TEMİZLİĞİ

Cildin üzerinde oluşan yağın kirlilik ile bir alakası bulunmamaktadır. Aksine hormonal bir durumdur. Bu yüzden cildi sürekli temizlemek yanlıştır. Bunun yerine cilt tipinize uygun bakım ürünlerini kullanmalısınız. Böylelikle yağ dengeniz korunur. Cildinizi temizlerken yumuşak hareketler ve ılık su kullanın.

KİL MASKELERİ

Kil maskeleri yağlı ciltler için oldukça ideallerdir. Doğal kili ılık su yardımıyla krem haline getirip kullanabilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra yaklaşıp 15 dakika bekleyin ve durulayın. Her hafta kullanmanız gereken bu maske cildinizin yağ oranını dengeleyecektir.

Kil maskesi dışında aloe vera ya da farklı tür maskeler de deneyebilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ

Yağlı cilde sahip olan insanlar çoğunlukla nemlendirici kullanmaktan kaçınırlar. Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Yağlı cilt aslında nemsizdir ve nemini kaybetmektedir. Bundan dolayı güvenilir bir markadan edindiğiniz ve yağlı ciltler için özel olarak üretilen, yağ oranı az fakat nem oranı yüksek olan su bazlı nemlendiriciler sizler için oldukça uygun bir tercih olacaktır. Nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin.