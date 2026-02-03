Fransa'da teknoloji devine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı

Avrupa, teknoloji dünyasını sarsan bir operasyonla güne uyandı. Fransız jandarmasının siber birimi, Europol desteğiyle X platformunun Paris ofislerinde arama başlattı. Paris Savcılığı, Ocak 2025’te başlatılan soruşturmanın kapsamını, platformun yapay zeka aracı Grok üzerinden yayılan dezenformasyon ve nefret söylemleri nedeniyle genişlettiğini duyurdu. En dikkat çekici gelişme ise savcılığın, X platformunu resmen "terk ettiğini" açıklaması ve Elon Musk'ı bizzat ifadeye çağırması oldu. Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.