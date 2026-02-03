  • İSTANBUL
Fransa'da teknoloji devine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı
Fransa'da teknoloji devine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı

Fransa ve ABD merkezli teknoloji devi X (eski adıyla Twitter) arasında ipler kopma noktasına geldi. Paris Savcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen baskın, sosyal medya platformlarının içerik denetimi ve yapay zeka uygulamaları üzerindeki hukuki kıskacın yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Fransa'da siber suçlarla mücadele ekipleri, Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketinin Paris ofislerine şafak operasyonu düzenledi. Grok yapay zekasının yaydığı "Yahudi Soykırımı inkârı" ve "deepfake" içerikler nedeniyle genişletilen soruşturma kapsamında, Musk ve CEO Yaccarino 20 Nisan’da ifade verecek.

Avrupa, teknoloji dünyasını sarsan bir operasyonla güne uyandı. Fransız jandarmasının siber birimi, Europol desteğiyle X platformunun Paris ofislerinde arama başlattı. Paris Savcılığı, Ocak 2025’te başlatılan soruşturmanın kapsamını, platformun yapay zeka aracı Grok üzerinden yayılan dezenformasyon ve nefret söylemleri nedeniyle genişlettiğini duyurdu. En dikkat çekici gelişme ise savcılığın, X platformunu resmen "terk ettiğini" açıklaması ve Elon Musk'ı bizzat ifadeye çağırması oldu. Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu aramanın, Ocak 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi. Paris Savcılığı ayrıca, X şirketinin sosyal medya platformunu "terk ettiğini" duyurdu. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapıldı.

ELON MUSK, İFADEYE ÇAĞRILDI Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı. Savcılık, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un Yahudi soykırımını inkar eden ve deepfake içerik yaymasının ardından platformun işleyişi hakkında yapılan farklı suç duyurularının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, X platformuyla ilgili suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı, soruşturma başlatmıştı. Bothorel, platformda yer alan algoritmalardaki değişiklikler ve Musk tarafından satın alınmasının ardından yapılan müdahaleler nedeniyle endişesini belirtmişti.

