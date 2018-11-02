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Yağ lekesi nasıl geçer?

Kumaş türlerine göre yağ lekelerinin nasıl geçeceğini sizler için araştırdık...

02 Kasım 2018 Cuma 17:47
Yağ lekesi nasıl geçer?

Pamuklularda: Kumaşı yıkamadan önce, kuru kuru, sabunla ovuşturun.

Yünlü ve ipeklilerde: Lekenin üstüne hemen tuz, talk pudrası veya çöven serpin ve toz, yağı emdikten sonra iyice fırçalayın. Benzin veya tinerle lekeyi silin, kumaşı iki kat kurutma kağıdı tabakasının arasına koyarak ütüleyin.

Kadifelerde: Lekeyi kumaşın tersinden, benzine veya tinere batırılmış ince bir kumaşla tamponlayarak çıkartın, yine kumaşın tersinden, nemli bir bez koyarak veya buharlı ütüyle ütüleyin.

Döşemelik kumaşlarda: Lekeye hemen çövenle veya talk pudrası dökün, bir saat öylece bırakın. Sonra fırçalayın. Kumaş ipekli veya satense amonyaklı suya batırılmış bir parça pamukla tamponlayıp silin, diğer kumaşlarda tinere batırılmış pamuk kullanın.

Yün halılar üstünde: Lekeyi benzin veya tinere batırılmış kumaş parçasıyla silin, kuru bezle tekrar tekrar ovalayın.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:47
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