Yabancının gözü THY ve ASELSAN’da

Kur ve borsadaki dalgalanmalarla Türk ekonomisini hedef alan spekülatörler, milli şirketlerin hisselerini toplamaya başladı. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da Türk Hava Yolları (THY) ve ASELSAN hisselerini toplamaya başladı.

Borsa İstanbul verilerine göre, BİST’te ocak ayında net 22 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, sonraki 7 ay boyunca net satış tarafında yer aldı. Ağustos ayında 118 milyon dolar satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, eylül ayında 112 milyon dolarlık net alım yaptılar.

Yabancı yatırımcıların eylülde en çok tercih ettiği hisseler arasında bir önceki ay olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan hisseler arasında çoğunlukla bankaların olması dikkati çekti.

THY, 99,8 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en alım yaptığı hisse senetlerinde THY’yi 82 milyon dolarlık alımla ASELSAN, 30.1 milyon dolar ile BİM Mağazacılık ve 27,2 milyon dolar ile Koza Altın izledi. Analistler, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artırımının döviz kurlarındaki volatiliteyi azaltması ve açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisini artırdığını belirtti.