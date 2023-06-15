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Aktüel Yabancı kadın kendini yerden yere attı! İlginç olay: Taksici bile bu işe şaştı kaldı! Bakın sonra ne yaptı
Aktüel

Yabancı kadın kendini yerden yere attı! İlginç olay: Taksici bile bu işe şaştı kaldı! Bakın sonra ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 13:55:00 - 2023-06-15 13:57:11
Yabancı kadın kendini yerden yere attı! İlginç olay: Taksici bile bu işe şaştı kaldı! Bakın sonra ne yaptı

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İddiaya göre bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Taksici tarafından araçtan indirilen kadın, kendini yerden yere attı, aracın altına girmeye çalıştı. İlginç anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlginç olay, Salı günü öğle saatlerinde Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi.

Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi.

Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı. Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor.

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