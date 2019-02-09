Yabancı golfçülerden, Antalya'nın golf sahalarına övgü

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan lüks otellerin hizmet kalitesi kadar sahip oldukları uluslararası ölçekteki golf sahaları sayesinde, golfçüler yaz kış demeden golf oynamak, turnuvalara katılmak üzere Antalya'ya geliyor.

Antalya'da devam eden 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na katılmak üzere gelen ünlü İrlandalı profesyonel golfçü Damien McGrane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'daki golf sahaları ve hava şartlarının İrlandalı golfçü turistler için müthiş olduğunu söyledi.

İrlandalı golfçülere Antalya'da oynamalarını tavsiye eden McGrane, "İrlanda'da 600 bin lisanslı golfçü var. Bunların birçoğu da İspanya bölgesine gidiyor. Halbuki Antalya onlar için çok güzel bir yer. Burada olmaktan ötürü mutluyum. Oteller birinci sınıf ve kaliteli. Takım olarak tekrar Antalya'daki bu turnuvaya katılacağız. Ödediğimiz ücretin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bölgedeki sahaların standartları çok yüksek. Mutlaka geri geleceğim." diye konuştu.

- Karpinski: "Kışın turnuvalara yazın tatile geliyorum"

Alman amatör golfçü Mark Karpinski ise bu turnuvaya beşinci kez katıldığını, Antalya'yı çok sevdiğini dile getirdi.

Antalya'dan çok memnun olduğunu vurgulayan Karpinski, "Almanya'ya gittiğimde arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Kış döneminde turnuvalara, yaz döneminde ise ailemle tatile geliyorum. Bir sonraki turnuvaya hiç düşünmeden katılacağım. Dünya'da oynanabilecek en güzel golf sahaları Antalya'da." ifadelerini kullandı.

Güney Afrikalı amatör golfçü Glen Hutcheson da Antalya'ya dördüncü kez geldiğini, en favori sahasının Belek'teki National Golf Clup olduğunu söyledi.

Ülkesinden Antalya'ya 13 saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşmasına karşın geldiği için memnun olduğunu anlatan Hutcheson, bir sonraki turnuvaya da kesinlikle katılacağını kaydetti.

- Bekir Kara: "Belek'te yılda 500 bin raund golf oynanıyor"

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara ise bir ülkenin golfle tanınmasının, yapılabilecek en güzel şeylerden biri olduğunu belirtti.

Antalya'da bugüne kadar birçok uluslararası turnuvanın yapıldığına işaret eden Kara, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki golfçüler, Türkiye'de golf olduğunu, sahaların çok güzel ve oynanabilir olduğunu biliyor. Avrupa'da kardan dolayı kışın sahalar kapalı. Biz de ise kış sezonunda çok rahatlıkla golf oynanabiliyor. O yüzden insanların ilgisini çekiyor. Şu anda Belek'te yılda 500 bin raund golf oynanıyor. Sadece golfün direkt olarak geliri 35 milyon avro. Otel konaklaması ve transfer ücreti ve golfçülerin diğer yaptığı harcamaları saymıyorum. Ekonomimize büyük bir katkısı var."