0553 313 94 23

Yabancı golfçülerden, Antalya'nın golf sahalarına övgü

Her yıl birçok uluslararası golf turnuvasına ev sahipliği yapan Antalya, golf sahalarıyla da görenleri kendisine hayran bırakıyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:04
Yabancı golfçülerden, Antalya'nın golf sahalarına övgü

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan lüks otellerin hizmet kalitesi kadar sahip oldukları uluslararası ölçekteki golf sahaları sayesinde, golfçüler yaz kış demeden golf oynamak, turnuvalara katılmak üzere Antalya'ya geliyor.

Antalya'da devam eden 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na katılmak üzere gelen ünlü İrlandalı profesyonel golfçü Damien McGrane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'daki golf sahaları ve hava şartlarının İrlandalı golfçü turistler için müthiş olduğunu söyledi.

İrlandalı golfçülere Antalya'da oynamalarını tavsiye eden McGrane, "İrlanda'da 600 bin lisanslı golfçü var. Bunların birçoğu da İspanya bölgesine gidiyor. Halbuki Antalya onlar için çok güzel bir yer. Burada olmaktan ötürü mutluyum. Oteller birinci sınıf ve kaliteli. Takım olarak tekrar Antalya'daki bu turnuvaya katılacağız. Ödediğimiz ücretin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bölgedeki sahaların standartları çok yüksek. Mutlaka geri geleceğim." diye konuştu.

 

- Karpinski: "Kışın turnuvalara yazın tatile geliyorum"

 

Alman amatör golfçü Mark Karpinski ise bu turnuvaya beşinci kez katıldığını, Antalya'yı çok sevdiğini dile getirdi.

Antalya'dan çok memnun olduğunu vurgulayan Karpinski, "Almanya'ya gittiğimde arkadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Kış döneminde turnuvalara, yaz döneminde ise ailemle tatile geliyorum. Bir sonraki turnuvaya hiç düşünmeden katılacağım. Dünya'da oynanabilecek en güzel golf sahaları Antalya'da." ifadelerini kullandı.

Güney Afrikalı amatör golfçü Glen Hutcheson da Antalya'ya dördüncü kez geldiğini, en favori sahasının Belek'teki National Golf Clup olduğunu söyledi.

Ülkesinden Antalya'ya 13 saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşmasına karşın geldiği için memnun olduğunu anlatan Hutcheson, bir sonraki turnuvaya da kesinlikle katılacağını kaydetti.

 

- Bekir Kara: "Belek'te yılda 500 bin raund golf oynanıyor"

 

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara ise bir ülkenin golfle tanınmasının, yapılabilecek en güzel şeylerden biri olduğunu belirtti.

Antalya'da bugüne kadar birçok uluslararası turnuvanın yapıldığına işaret eden Kara, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki golfçüler, Türkiye'de golf olduğunu, sahaların çok güzel ve oynanabilir olduğunu biliyor. Avrupa'da kardan dolayı kışın sahalar kapalı. Biz de ise kış sezonunda çok rahatlıkla golf oynanabiliyor. O yüzden insanların ilgisini çekiyor. Şu anda Belek'te yılda 500 bin raund golf oynanıyor. Sadece golfün direkt olarak geliri 35 milyon avro. Otel konaklaması ve transfer ücreti ve golfçülerin diğer yaptığı harcamaları saymıyorum. Ekonomimize büyük bir katkısı var."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:04
  1. Antalya
  2. Damien Mcgrane
  3. Golf
  4. tanıtım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Varşova’ya katılmayacağız”
    1. “Varşova’ya katılmayacağız”
    2. Konya'da "dedikodu" cinayeti
    3. 2019 trafik Cezaları (Kırmızı Işık-Hız..
    4. KPSS 2019 başvuruları ne zaman 2019..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en..
    6. Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan..
    7. Filistin'den ABD'ye rest! Katılmıyoruz
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel..
    9. Otomotiv ihracatı istikrarını korudu
    10. Minik Songül'e ilk yaşında hastanede..
    11. Bedelli askerlik ile ilgili sıkça..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 3 yılda..
    13. TİKA'dan Afganistanlı doktorlara destek
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk gemicilik..
    15. Trump'tan şaşırtan çıkış: Kuzey Kore..
    16. Harran'ın konik kubbeli evlerine bakım
    17. 60 şehre 78 alanda 20 bin öğretmen
    18. 2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kartal'daki..
    20. Bakan Gül Yargı Teşkilatı..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!