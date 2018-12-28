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Yaban ve eşek arıları üst üste sokarsa ciddi durumlar olabilir

Gövdesi sarı ve siyah yaban arısı ile eşek arısı birçok defa sokabilir...

28 Aralık 2018 Cuma 15:22
Yaban ve eşek arıları üst üste sokarsa ciddi durumlar olabilir

Bir arı soktuğunda, iğnesini kaybeder ve ölür. Fakat eşek arısı, büyük eşek arısı ya da yellow jacket adı verilen yaban arısı birden fazla sokabilir. Çünkü iğnelerini kaybetmezler. Bu iğneler alerjisi olan insanlarda ciddi reaksiyonlara yol açabilirler.

Eğer alerjiniz yoksa iğneyi kolayca çıkarın, o bölgeyi temizleyin, buz uygulayın, kaşıntı için ağız yoluyla antihistamin alın ve ağrıyı hafifletmek için de ibuprofen ya da asetaminofen alın. Eğer ciddi anafilaktik bir tepki olduysa uzanın iğneyi dikkatli bir şekilde çıkarın. Eğer varsa bir adet epinefrin kullanın.

Zehrin emilmesini azaltmak için iğnenin üstünde sargı bezi kullanın. Hemen bir sağlık merkezine başvurun.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:26
  1. arı sokması
  2. eşek arısı
  3. yaban arısı

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