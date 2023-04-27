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Yaşam Yaban hayvanları fotokapana yakalandı
Yaşam

Yaban hayvanları fotokapana yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:35:00 -

Kırıkkale'de yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi ekiplerince, kentin bazı bölgelerine yaban hayatının takibi için fotokapanlar yerleştirildi. Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor. Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzu görüntüledi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.

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