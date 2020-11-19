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Aktüel Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi
Aktüel

Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 03:29:42 -
Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi

KARABÜK (AA) - Karabük'te üniversite kampüsüne giren yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne indi.

"Öğrencilerin olmamasını fırsat bildiği" ifade edilen domuz sürüsü, ormanlık alandan kampüs içine kadar inerek Kamil Güleç Kütüphanesinin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.

O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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