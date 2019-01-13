Yaani’den fidanlı kutlama

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Türkiye’nin arama motoru Yaani, ilk yılını coğrafyamıza değer katacak bir projeyle kutluyor. Bugüne kadar 7 milyondan fazla indirilen Yaani’de yapılan her 100 arama için 1 fidan dikme kampanyası başlatıldı. Toprağa nefes vermek amacıyla yürütülen kampanya kapsamında bu hafta binlerce fidan dikildi. Turkcell Ceo’su Kaan Terzioğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle gelecek nesillere bereketli topraklar bırakmayı hedefliyoruz” dedi.