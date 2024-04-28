“Ya Rab Siyonistleri kahru perişan eyle” Erdoğan böyle dua etti sonra olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'daki konuşmasında dua ederek Siyonistlerin kahruperişan olmasını istemişti. Konuşmanın ardından Netanyahu'nun kabinesindeki 2 kişi kaza yaptı.
İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.
KAHRU PERİŞAN EYLE DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'daki konuşmasında " Ya Rab başta Netanyahu olmak üzere Siyonistleri kahru perişan eyle" demişti.
AYNI GÜN BAKAN KAZA YAPTI
Konuşmasını yaptığı gün Netanyahu Kabinesi bakanlarından Ben-Gvir kaza yapıp hastaneye kaldırıldı
ERTESİ GÜN DE BAŞKA SİYONİST KAZA YAPTI
Ertesi gün ise İsrail Hükümeti üyesi Haim Biton kaza yaptı.