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Gündem “Ya Rab Siyonistleri kahru perişan eyle” Erdoğan böyle dua etti sonra olanlar oldu
Gündem

“Ya Rab Siyonistleri kahru perişan eyle” Erdoğan böyle dua etti sonra olanlar oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-28 10:01:00 - 2024-04-28 10:03:19
"Ya Rab Siyonistleri kahru perişan eyle" Erdoğan böyle dua etti sonra olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'daki konuşmasında dua ederek Siyonistlerin kahruperişan olmasını istemişti. Konuşmanın ardından Netanyahu'nun kabinesindeki 2 kişi kaza yaptı.

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

KAHRU PERİŞAN EYLE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'daki konuşmasında " Ya Rab başta Netanyahu olmak üzere Siyonistleri kahru perişan eyle" demişti.

AYNI GÜN BAKAN KAZA YAPTI

Konuşmasını yaptığı gün Netanyahu Kabinesi bakanlarından Ben-Gvir kaza yapıp hastaneye kaldırıldı


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ERTESİ GÜN DE BAŞKA SİYONİST KAZA YAPTI

Ertesi gün ise İsrail Hükümeti üyesi Haim Biton kaza yaptı.

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