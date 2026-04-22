X'te link ücreti 20 kat arttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
X, API üzerinden link paylaşım ücretini 20 kat artırarak maliyetleri yükseltirken, karar sonrası Techmeme’in linkleri kaldırması platformun yayıncılar açısından tartışmalı konumunu daha da güçlendirdi.

X, üçüncü parti araçlarla link paylaşmayı ciddi şekilde pahalılaştırdı. Pazartesi günü yapılan değişiklikle, X API üzerinden link paylaşmanın ücreti 0.01 dolardan 0.20 dolara çıktı.

Bu API, sosyal medya yönetim araçlarının platforma bağlanmasını sağlıyor. Yani bu artış doğrudan içerik üreticilerini ve yayıncıları etkiliyor.

YAYINCILAR İÇİN KÖTÜ SİNYAL

Link paylaşımının pahalanması, zaten platformdan uzaklaşmaya başlayan yayıncıları daha da geri itebilir. Çünkü uzun süredir konuşulan bir konu var: link içeren paylaşımlar daha az kişiye ulaşıyor olabilir.

Bu tartışma, veri analisti Nate Silver ile X ürün yöneticisi Nikita Bier arasında da gündeme geldi. Bier, linklerin özellikle geri plana atılmadığını söylüyor.

Ama Nieman Lab tarafından yapılan bir araştırma farklı bir tablo çiziyor. 18 büyük medya kuruluşunun paylaşımlarını inceleyen çalışmaya göre, link içeren içerikler yayıncıların performansını düşürüyor.

TECHMEME LİNKLERİ KALDIRDI

Bu fiyat artışı hemen etkisini gösterdi. Teknoloji dünyasının bilinen haber toplayıcısı Techmeme, X üzerindeki paylaşımlarından linkleri kaldırdı.

Daha önce kısa başlık ve kaynak link paylaşan hesap, artık şöyle yazıyor: “Link ve detaylar için Techmeme nokta com’a gidin.”

Bu değişiklik, paylaşımları daha az kullanışlı hale getiriyor.

“FİYAT %1900 ARTTI”

Techmeme, bu kararı doğrudan fiyat artışına bağlıyor. Hesap, link paylaşım maliyetinin yüzde 1900 arttığını açıkladı. Aynı zamanda Nieman Lab araştırmasına da dikkat çekti.

X CEPHESİNDEN SAVUNMA

Nikita Bier ise eleştirileri kabul etmiyor. Ona göre sorun link değil, içerik tarzı.

Bier, algoritmanın çalışması için kullanıcıların tepki verebileceği içerik gerektiğini söylüyor. İncelenen hesapların ise sadece başlık ve link paylaştığını belirtiyor.

Ayrıca açık şekilde şunu söylüyor: Linkleri geri plana atan bir kod yok.

Bier, hatta bu fiyat artışının maliyetini kendi cebinden karşılamayı teklif etti. Amaçlarının spam ve arama istismarını azaltmak olduğunu belirtiyor.

“SORUNU ÇÖZMEZ” YORUMU

Techmeme kurucusu Gabe Rivera ise bu artışın spam sorununu çözeceğine inanmıyor.

Rivera, kullanıcıların Techmeme’e farklı kanallardan ulaşabileceğini söylüyor. Site, RSS ve bülten dışında içerikler; Threads, Bluesky ve Mastodon gibi platformlarda da paylaşılıyor.

