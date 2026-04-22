Canan Karatay diyeti: Meğer kilo vermenin en kolay yoluymuş! Öyle bir şey yaptı ki...
Canan Karatay diyeti: Meğer kilo vermenin en kolay yoluymuş! Öyle bir şey yaptı ki...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Canan Karatay diyeti: Meğer kilo vermenin en kolay yoluymuş! Öyle bir şey yaptı ki...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın ismiyle anılan Karatay Diyeti, özellikle kalıcı ve sağlıklı kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem haline geldi. İşte Prof. Dr. Canan Karatay’ın kilo verme konusundaki tavsiyeleri…

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmişti. Son açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay’ın ismiyle anılan Karatay Diyeti, özellikle kalıcı ve sağlıklı kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem haline geldi. Bu beslenme modelinde işlenmiş gıdalara yer yok; onun yerine doğal, katkısız ve besleyici içerikler ön planda tutuluyor.

Karatay’a göre kilo vermek isteyenlerin ilk yapması gereken, sağlıklı yağlarla beslenmeye yönelmek. Zeytinyağı, tereyağı ve doğal hayvansal yağlar, vücutta yağ yakımını hızlandıran en önemli faktörlerden. Ayrıca, katkı maddesi içermeyen, gerçek gıdalara öncelik verilmesi gerekiyor. 47 yıllık hayat arkadaşı Ali Başak Karatay'ın vefatının ardından yine gündemden düşmeyen Prof. Dr. Karatay, kilo vermeyi hedefleyen bireyler tarafından yakından takip ediliyor.

Kilo vermeyi hedefleyen bireyler için yapmış olduğu işte o tavsiyler. Prof. Dr. Karatay, kilo vermeyi hedefleyen bireyleri özellikle bazı gıdalar konusunda uyarıyor. Unlu mamuller, pirinç, patates ve ekmek gibi rafine karbonhidratlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Şeker ve işlenmiş ürünler ise Karatay diyetinin tamamen dışında tutulmalı. Karatay, sabah kahvaltısının kilo verme sürecindeki önemine dikkat çekiyor. Protein ve sağlıklı yağ içeren güçlü bir kahvaltı, gün boyunca açlık hissini bastırıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Şekersiz, un içermeyen kahvaltıların altını özellikle çiziyor.

Doğal maden suyunun mineral açısından zengin içeriğiyle kilo verme sürecine destek olduğunu söyleyen Karatay, aynı zamanda düzenli fiziksel aktivitenin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Hareketli bir yaşam tarzı, Karatay diyetinin etkisini katlıyor. Karatay Diyeti Nedir? Karatay diyeti, Canan Karatay tarafından oluşturulan ve sağlıklı beslenmeyi amaçlayan diyet planıdır. Diyet ekmek ve diğer karbonhidrat grupları ile rafine şekerin beslenmeden çıkarılmasını belirtir. Bu sayede aç kalmadan ve konforlu bir şekilde kilo vermek hedeflenir. Karatay diyeti nedir sorusuna, vücut dengesini sağlayarak kilo vermek ve sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma çalışmasıdır, denilebilir. Diyetin temelinde leptin hormonunun düzenli çalışmasını sağlamak ve insülin dengesini kurmak yer alır. Leptin hormonunun doğru şekilde salgılanabilmesi için öğün aralarında yeterince aç kalmak ve kan şekerini dengede tutmak gerekir. Bu şekilde açlık atakları ortadan kaldırılır ve vücut yağ yakmaya başlar. Kan şekerinin ve leptin hormonunun dengesi bozulduğunda yeme alışkanlıkları da olumsuz etkilenir ve kilo almak kaçınılmaz hale gelir. İnsülin direnci, obezite ve diyabet gibi sorunlar da bu dengesizliğin sonuçları arasında yer alır. Karatay diyeti nedir sorusuna geniş kapsamlı bir cevap vermek gerekirse; protein ve sağlıklı yağların ön planda olduğu, işlenmiş gıdalardan kaçınıldığı bir beslenme planıdır, demek mümkündür. Doğal yağlar, protein kaynakları, sebze, kuruyemiş ve tam tahıllar diyetin ana bileşenleridir. İşlenmiş karbonhidrat, rafine şeker ve ekmek gibi ürünler diyette yer almaz. Özellikle doğal ve organik gıdalara öncelik verilmesi diyetin diğer önemli bir parçasıdır. Karatay diyeti, insülin direncini azaltarak kan şekerini dengede tutmayı ve leptin hormonunun etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede hem kilo verme süreci desteklenir hem de kronik hastalıklara karşı koruma sağlanır. Ayrıca sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmeyi sağlar.

