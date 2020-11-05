Xiaomi yeni şarj adaptörünü tanıttı: İphone'larde de kullanılabiliyor
Xiaomi, İphone'larda da kullanılabilecek yeni 20W şarj adaptörünü tanıttı.
Akıllı telefon dışında akıllı telefon aksesuarları da üreten Xiaomi, yeni geliştirdiği İphone 12 ile uyumlu 20W USB Type-C şarj cihazını duyurdu.
43.8 gram ağırlığındaki şarj adaptörünün iPhone 12'nin dışında iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max modellerinde de kullanılabildiği belirtildi.
Yeni şarj adaptörünün satış fiyatı ise 5 dolar olarak belirlendi. Ancak adaptörün ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.