Xiaomi telefon kullanıcılarına çok kötü haber! Resmen ölüme terk ettiler
ÇİN merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'den telefon sahiplerine çok önemli bir duyuru geldi. Eğer telefonunuz bu listede yoksa bundan sonra hiçbir şekilde güncelleme almayacak. Adeta telefon ölüme terk edilecek.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi. Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.
Eğer telefonunuz bu listede yoksa bundan sonra hiçbir şekilde güncelleme almayarak 'ölüme terk' edilecek.
İşte güncelleme alacak telefonlar...
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi A3
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Poco X3 NFC
- Poco M2
- Poco M2 Pro
- Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro
- Redmi Note 7 Pro