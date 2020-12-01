Xiaomi telefon kullanıcılarına çok kötü haber! Resmen ölüme terk ettiler

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Xiaomi bugün hem iyi hem de kötü bir haber verdi. Android 11 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu. Ancak kullandığınız telefon bu listede yoksa size güncelleme hiçbir zaman çıkmayacak ve telefonunuz 'ölüm'e terk edilecek.

Eğer telefonunuz bu listede yoksa bundan sonra hiçbir şekilde güncelleme almayarak 'ölüme terk' edilecek.

İşte güncelleme alacak telefonlar...