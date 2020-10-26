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Teknoloji Xiaomi Redmi K30S'in satış tarihi belli oldu
Teknoloji

Xiaomi Redmi K30S'in satış tarihi belli oldu

Xiaomi Redmi'nin yeni üst seviye modeli K30S'in satışa sunulacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-26 01:12:00 -
Xiaomi Redmi K30S'in satış tarihi belli oldu

Xiaomi Redmi'nin yeni üst seviye modeli K30S'in satışa sunulacağı tarih açıklandı. Peki yeni telefon hangi özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu? İşte Redmi K30S'in satışa sunulacağı tarih ve diğer detaylar...

Redmi K30S, 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM opsiyonu ve 128 GB'lık dahili depolama ile kullanıcıların karşısına çıktı.

1080p çözünürlüğünde 6.67 inçlik bir ekranla gelen yeni telefonun batarya kapasitesi ise 5000 mAh olarak açıklandı. Bu bataryanın 33W hızlı şarj teknolojisiyle destekleneceği belirtildi.

Redmi K30S, 27 Ekim'de satışa sunulacak. Ancak şirket, yeni telefonun fiyatına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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