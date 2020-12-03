Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için heyecanlandıran paylaşım!

Xiaomi, henüz tanıtımını gerçekleştirmediği amiral gemisi Mi 11 ile bir süredir gündemde. Merakla beklenen yeni telefonların çıkış tarihine ilişkin daha önce birçok iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde, Samsung sızıntılarıyla tanınan bir kaynak, Xiaomi Mi 11'in 2021 Ocak ayında tanıtılacağını öne sürmüştü. Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'nun çıkış tarihi için yeni bir sızıntı geldi.

Mi 11 hakkında daha önce de çeşitli sızıntılara imza atan Ice Universe, Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'nun Aralık ayının sonunda piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

Mi 11 Pro'ya ait olduğunu söylediği bir ekran filmi de paylaşan Ice Universe, cihazın dört kenarı kavisli bir ekran ile geleceğini belirtti.

Xiaomi Mi 11'in muhtemel özellikleri neler?

Söylentilere göre Xiaomi Mi 11 serisi, gücünü Napdragon 888 işlemcisinden alacak. Yeni telefonların 120 Hz OLED ekran ile gelmesi bekleniyor.