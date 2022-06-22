Xavier kaç yaşında? Xavier ismi ne olacak? Elon Musk'ın çocuğu kim?

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 2000 – 2008 yılları arasında Kanadalı yazar Justine Wilson ile evlenmiş ve Wilson ile birlikte yedi çocuk sahibi olmuştu. Elon Musk, sık sık iş dünyasındaki hamleleri ve Twitter’dan yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken bu defa aile hayatıyla gündemde. Musk’ın 18 yaşındaki oğlu isim ve cinsiyet değiştirmek için mahkemeye başvurdu, duruşmanın cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Xavier ismi ne olacak?

Xavier, Vivian Jenna Wilson olarak bilinmek istediğini açıkladı. 18 yaşındaki Xavier Musk, Vivian Jenna Wilson olarak tanınmak için 18 Nisan’da California, Santa Monica’da evrakları dosyaladı. Genç Musk, babasından uzaklaşmak için annesinin soyadını almak istediğini açıkladı.