Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2.hafta maçında Wofsberger ile Roma karşı karşıya geldi. Peki, Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2.hafta maçında Wofsberger ile Roma karşı karşıya geldi. Peki, Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU: 1-1 UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yer aldığı grupta oynanan maçta Wofsberger ile Roma 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 27. dakikasında Spinazzola konuk ekip Roma'yı öne geçirdi: 0-1 Karşılaşmanın 51. dakikasında Liendl skoru eşitledi: 1-1 Kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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