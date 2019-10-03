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Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2.hafta maçında Wofsberger ile Roma karşı karşıya geldi. Peki, Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti?

03 Ekim 2019 Perşembe 22:08
Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2.hafta maçında Wofsberger ile Roma karşı karşıya geldi. Peki, Wofsberger Roma maçı kaç kaç bitti?

MAÇ SONUCU: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yer aldığı grupta oynanan maçta Wofsberger ile Roma 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 27. dakikasında Spinazzola konuk ekip Roma'yı öne geçirdi: 0-1

Karşılaşmanın 51. dakikasında Liendl skoru eşitledi: 1-1

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:08
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