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Teknoloji Windows 10’u nasıl ücretsiz kullanabiliriz?
Teknoloji

Windows 10’u nasıl ücretsiz kullanabiliriz?

Milyarlarca bilgisayarda kullanılan işletim sistemi Windows 10’u kullananlar gittikçe artıyor. Fakat hala daha eski sürümleri kullanmaya devam edenler de mevcut. Peki Windows 10’u ücretsiz bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 15:52:00 -
Windows 10’u nasıl ücretsiz kullanabiliriz?

Windows’un eski sürümlerini kullananlar ücretsiz bir şekilde yeni sürüme geçebilirler. Yapılan duyuruya göre Windows 7 veya Windows 8.1'in orijinal lisansını kullanıyorsanız, Windows 10'a ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Fakat orijinal lisansa sahip değilseniz bu durumdan faydalanmak mümkün olmayacaktır.

Windows güncellemesi nasıl yapılır?

Windows 10’a geçiş yapmak için isterseniz Microsoft’un web sitesinden veya Windows ayarlardan güncelleme yapabilirsiniz.
Eski sürümlerden kurtulup işletim sisteminizi Windows 10’a yükseltmenin çok faydalarını göreceksiniz.

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