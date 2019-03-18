Windows 10 format nasıl atılır? | Windows 10 format atma

Windows 10 işletim sistemine format atmak için herhangi bir CD'ye ya da USB'ye ihtiyacınız yok. İşte Windows 10'a format atmanın yolu...

Windows 10 format nasıl atılır?

Windows 10 sıfırlama ya da format atma işlemi oldukça basit bir işlemdir. Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa sıfırlama işlemi, sorunu giderebilir. Sıfırlama işlemiyle Windows 10 yeniden yüklenir, ancak dosyalarınız korunur. Bilgisayarınızı sıfırlamak için üç yol vardır:

Bu işlem için Başlangıç düğmesini ve ardından Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Kurtarmaögesini seçin. Bu bilgisayarı sıfırlamenüsünden Başlarkenögesini seçin.



Oturum açma ekranına gelmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın, ardından Shift tuşunu basılı tutun, bu sırada ekranın sağ alt köşesinden Aç/Kapa simgesini > Yeniden Başlat öğelerini seçin. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra Sorun Gider > Bu bilgisayarı sıfırlaögesini seçin.



Ayrıca, bilgisayarınızı sıfırlamak için yükleme ortamını da kullanabilirsiniz. Ayrıntılı adımlar için Windows 10'da kurtarma seçenekleri bölümüne bakın.



Yeniden yükleme



Bilgisayarınız başlatılmıyorsa Windows 10'u sil baştan yüklemek için yükleme ortamını kullanabilirsiniz. Microsoft yazılım indirme web sitesine gidin, medya oluşturma aracı indirin, ardından DVD'de veya USB sürücüsünde yükleme ortamı oluşturmak için bu aracı kullanın.