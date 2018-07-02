Wilshere resmen açıkladı! '17 sene sonra...'

İngiliz orta saha oyuncusu, Arsenal’de geçirdiği dönemlerin fotoğrafını ve anılarını paylaşarak, “17 sene sonra Arsenal futbolcusu olmadığım ilk gün.. İnişler ve çıkışlar yaşandı ama Arsenal’in parçası olduğum her saniyeden keyif aldım” ifadelerini kullandı.



The Sun’ın haberinde de 26 yaşındaki yıldız için en güçlü transfer ihtimalinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Ancak Wilshere ile Premier Lig’den Fulham, Crystal Palace, West Ham, Everton ve Wolverhampton’ın da ilgilendiği belirtildi.