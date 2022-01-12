WhatsApp’tan sürpriz özellik! Bundan sonra kapatılmayacak

WhatsApp dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Meta çatısı altındaki şirket, gün geçtikçe yeni özellikler de kazanıyor. WhatsApp, son zamanlarda ise sesli mesajlar için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden birini ise halihazırda bazı beta kullanıcıları test ediyor.

WhatsApp'ın yeni sesli mesaj özelliği, "yazamıyorum sesli mesaj at" deyip de iletişimi sesli mesaj yoluyla sağlamak isteyenlerin işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. Çünkü bu özellik sayesinde bir sesli mesajı dinlemeye başladığınızda ve sohbet listenize geri döndüğünüzde sesli mesajı dinlemeye devam edebileceksiniz. Yani sohbetten çıktığınızda veya farklı bir sohbeti açtığınızda dinlediğiniz sesli mesaj kapatılmayacak.

WhatsApp test ediyor

WABetaInfo'nun aktardığına göre; bu özellik bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. Gelecekteki bir güncelleme ile özelliğin herkes tarafından kullanılabilir olması bekleniyor.