WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası MSB’den flaş BİP adımı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gazetecilerle olan bilgi paylaşımlarını BİP uygulaması üzerinden yapma kararı aldı.

Bakanlığın paylaştığı bilgi notunda, kararın WhatsApp ile ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine alındığı belirtildi. Açıklamada, yeni uygulamaya yarından itibaren geçileceği de ifade edildi.

WhatsApp, 4 Ocak'ta 'Gizlilik İlkesi'ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, 'Avrupa Bölgesi' kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Bu karar Türk kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce kişinin Telegram, Messenger, Signal ve BİP gibi mesajlaşma uygulamalarına yöneldiği öğrenildi.