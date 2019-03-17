WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton, geçtiğimiz yıl yaptığı Facebook‘u silin çağrısını yeniledi. WhatsApp kurucusu Stanford Üniversitesi‘nde yaptığı konuşmasına göre Facebook uygulamasını hemen silmeniz gerekiyor!

WhatsApp kurucusu: “Facebook’u silin!”

2014 yılında, rekor bir ücret karşılığında, tam 16 milyar dolara WhatsApp’ı satın alan Facebook özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığı Cambridge Analytica olaylarından sonra büyük sorunlar yaşadı.

WhatsApp‘ın kurucu ortağı olan ve aynı zamanda Facebook‘ta da görev alan Brian Acton ise son derece dikkat çekici bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz yıl yaşanan gizlilik ihlalleri sorunlarının ardından Twitter üzeri bir gönderi paylaşan Acton, “Facebook’u silmenin zamanı geldi.” demişti.

Bunun üzerinden 1 yıl geçmişken Stanford Üniversitesi‘nde konuşma yapan Acton, yaptığı bu çağrıyı yeniledi. Facebook’un gizlilik kurallarını ihlal ettiğini açıklayan Acton, Facebook’un hayatımızdan silinmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında çalışanlarının ve hissedarlarının menfaatlerini düşünmek zorunda olduğunu açıklarken Facebook ve Google gibi büyük Silikon Vadisi şirketlerini kişilerin güvenliklerini ihlal etmeleri nedeniyle açıkça eleştirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook kullanıyor musunuz?

(ShiftDelete)