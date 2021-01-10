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Teknoloji WhatsApp’ı silersem Facebook’da silinir mi?
Teknoloji

WhatsApp’ı silersem Facebook’da silinir mi?

WhatsApp’ı silersem Facebook Instagram hesaplarım da silinir mi? | WhatsApp’ın gizlilik ilkesiyle ilgili açıklamalarının ardından milyonlarca kişi bu uygulamanın alternatifini araştırmaya başladı. Pek çok kişi uygulamayı telefonundan kaldırırken bu durumun Facabook Instagram hesaplarını etkileyip etkilemeyeceklerini araştırıyor. WhatsApp’ı sildim Facebook da kapanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 21:30:00 -
WhatsApp’ı silersem Facebook’da silinir mi?

WhatsApp’ın gizlilik ilkesi açıklaması sebebiyle milyonlarca kullanıcı farklı uygulamaları araştırmaya başladı. 

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu. Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonlarına yükledi.

WhatsApp’ı silersem Facebook’da silinir mi?

WhatsApp’ın gizlilikle ilgili açıklamalarının ardından pek çok kişi bu uygulamayı telefonundan kaldırmaya başladı. Birçok kişi ise WhatsApp’ı kaldırmaları halinde Facebook hesaplarının durumunun ne olacağını araştırmaya başladı. WhatsApp hesabınız silindiğinde Facebook hesabınız da silinmiyor. 

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