Whatsapp'a yüz kilidi özelliği geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Beta sürümünü güncelledi. v2.20.203.3 isimli yeni sürümde bazı özellikler ortaya çıktı. Bu özellikler arasında cevapsız aramalara katılma, parmak izi kilidi ve yüz kilidi açma gibi özellikler yer aldı.

Cevapsız aramalara katılma özelliği ile birlikte kullanıcılar, grup sohbetlerinden gelen bir aramayı kaçırdıklarında o aramaya sonradan katılabilecek. Bunun için Whatsapp'ı açmak yeterli olacak.

Ayrıca şirket, akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir biyometrik kimlik doğrulaması da test ediyor. Kullanıcılar, söz konusu özellik ile birlikte yüz tanıma kilidini kullanabilecek.

Henüz test aşamasında olan özelliklerin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.