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WhatsApp'a bomba bir özellik daha ekleniyor! Bundan sonra...

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yepyeni bir özelliği daha kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:25
WhatsApp'a bomba bir özellik daha ekleniyor! Bundan sonra...

Günümüzde hayat çok hızlı akıyor. Bunda teknolojinin ve sosyal medyanın payı oldukça yüksek. Durum böyle olunca dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir olay saniyeler için tüm dünyaya yayılabiliyor. Bu da bazen yalan haberlerin ortalıkta fazlaca dolaşmasına neden oluyor. Yeni WhatsApp özelliği yalan haberleri engellemek için geliyor.

Yeni WhatsApp özelliği yalan haberler ile mücadele edecek!

Tüm dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hiçbir zaman yerinde saymıyor. Neredeyse her hafta yeni bir WhatsApp özelliği karşımıza çıkıyor. Son olarak, WhatsApp Business uygulamasının beta sürümlerini güncelleyen şirketin, yalan haberlerin önüne geçecek yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

WhatsApp Business beta sürümü ile işletmeler, Kısa Link özelliğini kullanmaya başlıyor. Bu sayede işletmeler, müşterilerine onlarla iletişime geçebilecekleri bir Kısa Link oluşturabiliyor. WhatsApp Business tarafı böyleyken, Android beta sürümü için de geliştirmeler sürüyor.

Yalan haberlerin yayılmasını engellemek için geliyor

WhatsApp Android beta sürümünde olması beklenen özellikler, yalan haberlerin yayılmasını engellemek için geliyor.

İletildi Bilgisi ve Sık İletildi özellikleri sayesinde yalan haberlerin önüne geçilebilecek. İletildi Bilgisi, kullanıcının gönderdiği mesajı kaç kez iletildiğini kontrol etmesine yardımcı olacak. Sık İletildi ise bir mesajın ne kadar çok iletildiğini kullanıcıya gösteriyor. Eğer bir mesaj dörtten fazla kez iletildiyse bu Sık İletildi olarak gösteriliyor.

Söz konusu yeni özellikler şimdilik kulanıma açık değil. Ancak, yakın zamanda açılacağı öngörülüyor.

(ShiftDelete)

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:25
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