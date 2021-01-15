Whatsapp, 'Zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay erteledi

Whatsapp, tepki çeken 'Zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay ertelediğini duyurdu.

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.

WhatsApp’ın açıklamasında şöyle denildi:

Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor.

Bugün herkes WhatsApp’ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.

Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp’ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız.

Ardından, 15 Mayıs’ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz.

WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesine yardımcı oldu ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese ve gerçeklerin yayılmasına ve söylentileri durdurmasına yardımcı olan pek çok kişiye teşekkür ederiz.

WhatsApp’ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz.

Telegram ve BİP'e geçişler arttı

Whatsapp'ın tepki çeken kararı sonrası Türkiye ve dünyada kullanıcılar başta Telegram ve BİP olmak üzere alternatif uygulamalara yönelmişti.

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